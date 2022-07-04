Россиян призвали к бдительности во время купания из-за акул в Хургаде

Еще одна женщина погибла после нападения акулы на юге Хургады. Это произошло на пляже в районе Сахль-Хашиш. Погибшая – гражданка Румынии, сообщили в министерстве иностранных дел этой страны.

Губернатор провинции Красное Море, генерал-майор Амр Ханафи решил закрыть пляж на три дня. Министр охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад сообщила, что ведомство сформировало рабочую группу по расследованию инцидента.

О первой погибшей — 68-летней гражданке Австрии — стало известно 2 июля. Акула откусила женщине руку и ногу. Она умерла от болевого шока по дороге в больницу.

Генконсульство РФ в Хургаде попросило российских туристов сохранять бдительность во время купания на курорте.

«Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в сообщении дипмиссии.