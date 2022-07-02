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​Спокойствие, только спокойствие! Россияне с оптимизмом смотрят в будущее

ВЦИОМ: Уровень уверенности в завтрашнем дне у россиян подскочил

​Спокойствие, только спокойствие! Россияне с оптимизмом смотрят в будущее
Фото: pixabay.com

Россияне с оптимизмом и поистине олимпийским спокойствием смотрят в будущее, следует из очередного опроса ВЦИОМ: уровень уверенности граждан РФ в будущем вырос до максимума с 2005 года. Так, 61 процент участников исследования заявили о спокойствии за свой завтрашний день.

«Уверенность в завтрашнем дне — вот здесь мы видим достаточно высокий уровень оптимизма, — прокомментировала советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, ее слова приводит РИА Новости, — обращаю внимание, что за весь период наблюдения, начиная с 2005 года мы получили максимальное значение уверенности в завтрашнем дне — 61 процент; такого не было: в 2020 году было еще 54 процента, в 2014 — 55 процентов, тем не менее, вот это максимальное значение».

Логично, что и доля тех, кто, наоборот, не чувствует уверенности в завтрашнем дне, снизилась, причем достаточно сильно — на 20 процентов по сравнению с 2021 годом.


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02 июля в 17:20, просмотров: 858, комментариев: 0
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