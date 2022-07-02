Риск появления в России оспы обезьян велик

Новая напасть ожидает россиян: во Всемирной организации здравоохранения оценили возможность появления в России оспы обезьян как высокую. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



«На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — приводит информагентство ее цитату.

Чтобы контролировать вспышку заболеваемости, в ВОЗ рекомендуют всем странам бросить максимальные усилия на выявление первых случаев оспы и отслеживание контактов заболевших. Оспа обезьян пришла уже в 51 страну: выявлено более пяти тысяч случаев заболевания.

Напомним, что предыдущая эпидемия — COVID-19, по всей видимости, сходит на нет. Ряд стран уже отменил все ограничения, связанные с распространением «короны», в том числе накануне это сделал и российский Роспотребнадзор.