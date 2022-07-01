В изменившихся экономических условиях тюменский бизнес фокусируется на поиске новых партнеров внутри страны, а также в странах Азии и ближнего зарубежья. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив статистику голосового трафика корпоративных клиентов оператора в Тюменской области.

Общий уровень деловой активности тюменских бизнесменов во взаимодействии с зарубежными коллегами остается стабильным с начала этого года и сопоставим с показателями прошлого. Однако очевидно перераспределение интереса в сторону Азии, стран СНГ и Ближнего Востока. Также выросла заинтересованность в поиске полезных контактов среди российских поставщиков и производителей.

Из зарубежных направлений наибольший интерес вызывают страны Азии и СНГ– активность по ним увеличилась на 90% и 50% соответственно. За последние два месяца выросло количество бизнес-переговоров с Японией, Южной Кореей, повышается заинтересованность в партнерах из Монголии, Индонезии и Бангладеша. Пакистан, лидировавший в прошлом году, стал менее привлекательным у местного бизнеса.

Интенсивные переговоры ведутся с представителями СНГ: чаще всего тюменские предприниматели общаются с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Азербайджаном. Динамика в коммуникациях по этим направлениям показала рост более чем на 70%. Для установления деловых контактов на ближневосточном направлении тюменский бизнес выбирает Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Израиль. Всего, согласно статистике голосовых вызовов, в сферу деловых интересов тюменцев входит более 80 стран.

Увеличивается активность поиска вариантов для сотрудничества и внутри страны. При этом чаще всего тюменские бизнесмены ищут партнеров в своем регионе, который также включает в себя Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа. Количество и длительность голосовых вызовов внутри области в семь раз превышает общий показатель по всем остальным территориям страны. Возможно, стремление к партнерству внутри региона обусловлено в том числе и реализацией совместной для Тюмени, Югры и Ямала государственной программы «Сотрудничество», которая направлена на активное социально-экономическое развитие своих территорий.

По данным МегаФона, привлекательной для местных предпринимателей остается соседняя Свердловская область – индустриальный и экономический центр Урала. Не спадает интерес тюменского бизнеса к московским компаниям, число звонков в столицу выросло на 25% с начала года.