На треть сократилось число работающих кинозалов в России

Более чем на треть сократилось число работающих в России кинотеатров на фоне отсутствия иностранных премьер. Об этом со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) пишет «Коммерсантъ».

Так, количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будний день 6 июня было на 36% меньше, чем в начале года — до 3600 залов против 5700 кинотеатров 5 января. В выходные наблюдалось менее выраженное снижение — 4 и 5 июня падение составило 21% по сравнению с январем.

По оценкам АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем прошлого года выручка кинотеатров упала на 63% до 681,4 млн руб., посещаемость — на 57% до 1,2 млн человек.

Подобное происходит на фоне падения объема контента. Голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — с марта остановили прокат фильмов в России.

Ранее российские власти обвинили кинотеатры в том, что они сами виноваты в постигшем их кризисе. Почитать об этом можно здесь.