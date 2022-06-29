Подростковая преступность в Тюменской области снизилась на восемь процентов

В Тюменской области особое внимание уделяется работе с подростками. И это приносит результат. Так, по итогам пяти месяцев 2022 года в регионе подростковая преступность снизилась на восемь процентов.

Статистику озвучили на заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений.

«Число зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне аналогичного периода прошлого года. Это касается и преступлений, совершенных в общественных местах. Вместе с тем есть хорошая тенденция — снижение на восемь процентов преступлений среди несовершеннолетних. Если этот показатель продолжит снижаться, это будет хорошей оценкой совместной работы всех структур», — рассказал заместитель губернатора Павел Белявский.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции регионального УМВД Андрей Козлов добавил, что за этот же период поставлено на учет 37 человек, всего под пристальным наблюдением полиции и отделов профилактики 1 422 несовершеннолетних.

«В предыдущие годы мы привлекли к ответственности и поставили на контроль несовершеннолетних, которые совершали кражи и угоны, в том числе в составе организованных групп. Это принесло результаты в текущем году. Уверен, что эти ребята в дальнейшем не будут совершать преступления. Они находятся в поле зрения правоохранительных органов. Работа ведется в рамках как уголовных дел, так и профилактических мероприятий», — сказал он.

Участники заседания отметили также, что во время летних каникул работа с подростками из группы риска будет усилена.