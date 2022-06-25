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Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики

Патриарх Кирилл объяснил свое падение в храме в Новороссийске

Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики
видео: телеканал "Союз" / youtube.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время освящения нового храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. При схождении с амвона (возвышение в центре храма) священник поскользнулся и упал на спину. После того, как патриарху помогли подняться, он продолжил богослужение.

Позднее патриарх Кирилл прокомментировал свое падение. Он заявил, что причиной стал мокрый пол. «То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий», — сказал он.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 72, комментариев: 0
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