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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет

Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
скрин видео / vk.com

Певец Юрий Шатунов умер в Москве в возрасте 48 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

По имеющимся данным, Шатунов скончался ночью в машине скорой помощи. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. После смерти мамы, в возрасте 11 лет, Юра оказался в детском доме. Там он провел подростковые годы и там же познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности. С этого момента началась история группы «Ласковый май».


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Сегодня в 13:14, просмотров: 377, комментариев: 0
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