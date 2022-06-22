Исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Об этом сообщила его жена Валерия Калачева.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева на своей странице в соцсети. Причину смерти супруга она не уточнила.

По некоторым данным Пьер Нарцисс умер накануне в результате остановки сердца после операции на почке.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Учился в МГУ на факультете журналистики. С конца 1990-х играл в команде КВН РУДН. Получил известность благодаря участию во втором сезоне шоу «Фабрика звезд», а также музыкальному хиту «Шоколадный заяц». У Пьера осталась дочь Каролина-Кристель Калачева.