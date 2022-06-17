Регионам России порекомендовали ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Роспотребнадзор порекомендовал властям регионов ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой, появилось на официальном сайте правовой информации.

«Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации», – говорится в документе.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует оповестить население о мерах профилактики болезни, а также определить категории граждан, которым необходима вакцинация от инфекции. Руководители территориальных органов ведомства должны будут организовать и провести подготовку сотрудников медицинских учреждений.

Напоминаем, ранее Роспотребнадзор составил рекомендации, направленные на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России.