В России согласовали рост цен на инсулин

ФАС согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%. Это касается таких препаратов, как двухфазный аспарт, лизпро, двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. В основном повышение цен коснулось инсулинов в шприц-ручках, сообщил «Коммерсант».

Такое решение связано с ростом производственных расходов. Ко всему прочему, весной Росздравнадзор выявил «риски возникновения дефектуры» этих препаратов из-за ценообразования на них. Повысить предельные цены ФАС просили российские компании «Герофарм» и «Медсинтез», а также датская Novo Nordisk.

Стоимость жизненно необходимых препаратов планируют поднимать постепенно.