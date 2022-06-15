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Владелец сети «Еда и точка» обвинил российский «Макдоналдс» в краже названия

Сеть «Еда и точка» намерена добиваться смены нового названия российского «Макдоналдса»

Владелец сети «Еда и точка» обвинил российский «Макдоналдс» в краже названия
pixabay.com

Владелец сети «Еда и точка» Сергей Понкратов из Владивостока обвинил российский «Макдоналдс», который теперь называется «Вкусно и точка», в краже названия. По словам бизнесмена, из-за названия новой сети «Вкусно и точка» запуск его ресторанов в любых новых регионах «будет восприниматься вторично, как подделка».

«Мы, прежде всего, хотим договориться — поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем «российский Макдоналдс» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», — сказал Понкратов РИА «Новости».

Приморская сеть «Еда и точка» с 20 филиалами работает с 2018 года. Это название было зарегистрировано в апреле 2020 года, следует из реестра Роспатента. Исключительные права действуют до августа 2029 года, пишет РБК.

Согласно законодательству, Роспатент не может регистрировать торговые знаки на однородные товары, если они сходны до степени смешения с ранее зарегистрированными, уточняет издание. В пресс-службе «Вкусно и точка» заявили РБК, что выясняют детали и пока не комментируют претензии со стороны руководства сети «Еда и точка».

Американская компания «Макдоналдс» приостановила работу своих 850 ресторанов быстрого питания в России 8 марта, а 16 мая объявила о продаже российского подразделения. Сеть купил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор. 12 июня часть ресторанов бывшего «Макдоналдса» в Москве и области открылись под названием «Вкусно — и точка».


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Сегодня в 12:48, просмотров: 99, комментариев: 0
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