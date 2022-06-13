Стало известно, какая продолжительность отпуска идеальна для россиян

Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска. Так, каждый четвертый считает, что отдых должен длиться не менее четырех недель. 10 дней — хорошая продолжительность отпуска по мнению лишь 7% респондентов. 23% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, 24% — три недели. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob.

«О длительном отпуске в 4 недели и дольше чаще мечтают мужчины (45% против 38% среди женщин). Россияне с зарплатой до 50 тысяч мечтают о подобной продолжительности отдыха чаще тех, кто зарабатывает более 80 тысяч (48 и 33% соответственно)», – подчеркнули специалисты сервиса.