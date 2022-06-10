Авиабилеты в Турцию стали дешевле, а путевки дороже

В июне снижение цен на авиабилеты в Турцию достигло 25% по сравнению с майскими праздниками. Об этом сообщили в «ТАСС» на основе опроса представителей билетных агрегаторов.

«В этом году средняя стоимость авиабилета в Турцию даже ниже, чем летом прошлого года: 38,7 тысяч рублей за билет в обе стороны на одного человека против 39,6 тысяч рублей в 2021 году. Средняя цена билета в Турцию из России с вылетом в период майских праздников (с 30 апреля по 10 мая 2022 года) составляла 48,5 тысяч рублей на человека», – рассказала руководитель пресс-службы «OneTwoTrip» Елена Шелехова корреспондентам «ТАСС».

Так, средний чек в обе стороны у сервиса «Туту.ру» составляет 39,2 тысяч рублей. По сравнению с майскими праздниками он снизился на 23%. А в «Aviasales», стоимость билетов в июне снизилась на 14,9% (до 22 тысяч рублей).

При этом стоимость путевок на курорты в Турцию, наоборот, подскочила по сравнению с 2021 годом. В частности, у «Интуриста» средняя стоимость туров в эту страну увеличилась на 55% и составила 62,2 тысяч рублей. Это связано с резким изменением курса валют, а также с ограниченным количеством доступных россиянам вариантов отдыха за границей.