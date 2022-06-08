Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в июне

В связи с празднованием Дня России выходные продлятся три дня — с 11 по 13 июня, сообщила пресс-служба Роструда. После этого россиян ожидает короткая рабочая неделя.

«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — говорится в сообщении ведомства.

В Роструде напомнили, что работодатели не имеют права снижать зарплату работникам, которые получают оклад. Работникам со сдельной оплатой труда, которые не работали в выходные, должны выплатить дополнительное вознаграждение, пишут «Ведомости».

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства. Рабочая неделя перед этими выходными будет четырехдневной.