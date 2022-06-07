Замгендиректора VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком АО при катании на вездеходе

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор VK по закупкам Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — говорится в сообщении.

Ранее Союз оленеводов НАО сообщил в соцсети «ВКонтакте», что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Они ехали на вездеходах «Шерп» по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. На реке Бугряница вездеходы перевернулись, и их потащило в море. В результате Габриелян и Мерзляков пропали, ехавшие с ними Алена Габриелян и Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег.

«Тела нашли. Поисково-спасательные работы закончены. Выжившие находятся в Нарьян-Маре», — сообщили РБК в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Габриелян с 2005 года занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK), пишут «Ведомости». В 2019 году стал первым заместителем генерального директора VK, а в марте текущего года вошел в совет директоров компании.