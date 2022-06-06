На 10% сократилось число вакансий в ХМАО

В мае в Югре на 10% сократилось количество предложений о работе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru

«В ХМАО количество вакансий сильнее всего снизилось в профессиональных сферах „Госслужба, НКО“ (-98%), „Страхование“ (-91%), „Автобизнес“ (-74%), „Банки, инвестиции, лизинг“ (-69%), „Домашний персонал“ (-58%)», — говорится в сообщении.

При этом по сравнению с апрелем текущего года число вакансий в ХМАО, напротив, выросло. Правда, всего на 1% - до 6,5 тыс. предложений.

Ранее сообщалось, что в ХМАО почти на 50% вырос спрос на сварщиков. С начала 2022 года работодатели открыли 450 таких вакансий в регионе - это 1,5% от их общего количества в стране.