Минимальный размер оплаты труда в Тюменской области подняли до 15 279 рублей

В Тюменской области увеличены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Работа проведена для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей. Что соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом. Соглашение заключили правительство региона, союз «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и союз «Региональное объединение работодателей Тюменской области», - сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.

Отметим, что на минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Постановление об увеличении с 1 июня 2022 года величины прожиточного минимума в Тюменской области на десять процентов подписал губернатор Александр Моор.

«С 1 июня по 31 декабря 2022 года величина прожиточного минимума установлена в размере: на душу населения — 13 919 руб.; для трудоспособного населения — 15 172 руб.; для пенсионеров — 11 970 руб.; для детей — 13 723 руб.», - говорится в сообщении департамента.