Жительницу Нефтеюганска, толкнувшую пенсионера, привлекут к ответственности

На жительницу Нефтеюганска, толкнувшую пенсионера, могут завести административное дело. В случае признания вины женщина заплатит штраф от 5 до 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 6.1.1 КоАП РФ», - сказали Muksun.fm в пресс-службе ведомства.

Санкция данной статьи (побои) также предусматривает обязательные работы на 120 часов или арест до 15 суток.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой женщина толкает пенсионера. Удар оказался такой силы, что мужчина упал на асфальт и не смог подняться самостоятельно. Выяснилось, что инцидент произошел в Нефтеюганске, а пострадавшим оказался 86-летний житель города.