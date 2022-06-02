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Югорчанке грозит штраф за нападение на пенсионера

Жительницу Нефтеюганска, толкнувшую пенсионера, привлекут к ответственности

Югорчанке грозит штраф за нападение на пенсионера
видео: паблик "Это Юганск, детка!" / vk.com

На жительницу Нефтеюганска, толкнувшую пенсионера, могут завести административное дело. В случае признания вины женщина заплатит штраф от 5 до 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 6.1.1 КоАП РФ», - сказали Muksun.fm в пресс-службе ведомства.

Санкция данной статьи (побои) также предусматривает обязательные работы на 120 часов или арест до 15 суток.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой женщина толкает пенсионера. Удар оказался такой силы, что мужчина упал на асфальт и не смог подняться самостоятельно. Выяснилось, что инцидент произошел в Нефтеюганске, а пострадавшим оказался 86-летний житель города.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 33, комментариев: 0

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