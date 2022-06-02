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«Ретро FM» вручает слушателям «Летнюю премию»

Слушатели Ретро FM смогут выиграть денежный приз

«Ретро FM» вручает слушателям «Летнюю премию»
Фото: Ретро FM

Наступает долгожданный сезон отпусков. А это значит, что «Ретро FM» по традиции будет вручать своим слушателям «Летнюю премию». Шанс получить в прямом эфире до 25 000 рублей в популярной игре есть у каждого!

Для этого достаточно внимательно слушать «Ретро FM», после специального сигнала дозвониться в студию радиостанции и вместе со своей второй половинкой за отведённое время назвать как можно больше предметов, необходимыхдля летнего отдыха. При этом все слова должны начинаться с одной буквы, которую объявят ведущие. За каждый засчитанный ответ «Летняя премия» будет увеличиваться на 1000 рублей. Но и это ещё не всё: если вам улыбнётся удача, то сумма выигрыша может вырасти в несколько раз!

Подробности этой и других акций — в эфире «Ретро FM», на retrofm.ru и страницах станции в социальных сетях

«Ретро FM» входит в топ-5 национальных станций по ежедневной и еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории. Каждый день «Ретро FM» слушает около 6,4 млн россиян (10,0% населения), каждую неделю — около 16,5 млн (25,8% населения), доля рынка по аудитории составляет 5,4%*.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2021 – МАРТ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 63, комментариев: 0

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