Эксперты назвали специалистов с высоким риском попасть под сокращение

В ближайшие полгода первыми попасть под сокращение рискуют специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники. Об этом следует из результатов совместного исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ, пишет РБК.

Наиболее стабильной, по оценке экспертов, является финансовая отрасль. Увольнять работающий в ней персонал, а также бухгалтеров не планируют 68% работодателей, однако набирать новых сотрудников компании также не будут. Наименьший риск сокращения также сохраняется для юристов и административно-хозяйственного персонала. Менять численность сотрудников в этих сферах не планируют 65% и 61% фирм соответственно.

В компаниях, принявших участие в исследовании, отметили, что планируют в течение шести месяцев как сокращать, так и нанимать сотрудников. О том, что в их сфере вырастет спрос на производственный персонал (рабочие, инженеры, технологи), заявили 18% опрошенных. О намерении увеличить численность маркетологов, продуктологов и аналитиков сообщили 16% предпринимателей, еще 14% респондентов собираются нарастить штат ИT-отделов. Также востребованными в течение полугода останутся специалисты по логистике (такое мнение выразили 12% респондентов), следует из результатов опроса.