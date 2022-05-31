Более 86% компаний в России затронуты действием санкций

Свыше 86% российских компаний затронули введенные санкции. Такие данные приведены в результатах «Мониторинга текущего состояния бизнеса», представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес - полностью или частично», - говорится в докладе.

В опросе участвовали руководители и владельцы 6 тыс. 3 компаний из 85 регионов РФ, пишет «Интерфакс». Самой значимой проблемой бизнесмены назвали спад спроса – такой ответ дали 62,2% респондентов. Далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту.

Больше половины предпринимателей считают действия правительства недостаточными в условиях санкционного давления. По их мнению, в нынешней ситуации «необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры - нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать».

«Кризис с нами, и он развивается. Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития», - резюмировал Титов.