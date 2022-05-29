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Владимир Путин подписал закон о штрафах за принуждение к передаче личных данных

За принуждение к предоставлению персональных данных будут штрафовать до 50 тысяч рублей

Владимир Путин подписал закон о штрафах за принуждение к передаче личных данных
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин ввел штрафы до 50 тысяч рублей за принуждение потребителей к предоставлению персональных данных. Документ с поправками опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей», – говорится в тексте закона.

Планируется, что закон будет способствовать повышению эффективности защиты персональных данных россиян, а также позволит противодействовать неправомерному сбору и обработке личной информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.


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