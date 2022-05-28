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Путин отменил возрастной предел для контрактников

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Путин отменил возрастной предел для контрактников
Фото: nosoldat.net

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в тексте закона.

Ранее контракт могли заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение снимается: заключить контракт с российской армией можно до окончания трудоспособного возраста. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Красов и Андрей Картаполов. Авторы поправок посчитали, что для применения высокоточного оружия, вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, а «таковыми они становятся к 40–45 годам».


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Сегодня в 15:32, просмотров: 78, комментариев: 0

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