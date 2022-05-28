Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в тексте закона.

Ранее контракт могли заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение снимается: заключить контракт с российской армией можно до окончания трудоспособного возраста. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Красов и Андрей Картаполов. Авторы поправок посчитали, что для применения высокоточного оружия, вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, а «таковыми они становятся к 40–45 годам».