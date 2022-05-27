Приставы на Урале составили зодиакальный антирейтинг должников по алиментам

Больше всего неплательщиков алиментов встречается среди рожденных весной и летом. Это выяснили судебные приставы Челябинской области, которые проанализировали принадлежность должников к тому или иному знаку Зодиака и составили своеобразный рейтинг «ответственности», пишет «Интерфакс-Урал».

Самыми безответственными оказались «тельцы», «раки» и «близнецы». По этим трем знакам зодиака количество родителей, выплачивающих алименты принудительно, превысило 1,8 тыс. человек.

Меньше всего недобросовестных плательщиков нашлось среди рожденных под знаком «козерога» - чуть менее 1,4 тыс. человек. Близко к ним оказались «весы» и «скорпионы».

В пресс-службе УФССП по Челябинской области отметили, что составленный приставами антирейтинг «не претендует на статус полноценного и серьезного социологического исследования».

«С его помощью представители УФССП России по Челябинской области еще раз обращают внимание на необходимость воспитания в обществе атмосферы порицания людей, уклоняющихся от выплаты алиментов - и, напротив, одобрения тех граждан, которые, как бы ни сложилась их личная жизнь, всегда держат в приоритете имущественные права своих несовершеннолетних детей. Вне зависимости от знака Зодиака», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.