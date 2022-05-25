Александр Куренков назначен главой МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в опубликованном документе.

До Куренкова пост главы МЧС занимал Евгений Зиничев. Он погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время межведомственных учений в Арктической зоне России. Путин присвоил погибшему министру звание Героя России посмертно.