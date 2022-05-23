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Моргенштерн решил избавиться от статуса иноагента через суд

Рэпер Моргенштерн оспорил статус иноагента в суде

Моргенштерн решил избавиться от статуса иноагента через суд
instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн (включен в список иноагентов) попробует избавиться от статуса иноагента через суд. В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск от адвокатов рэпера с требованием исключить его из реестра физических лиц — иностранных агентов. Об этом сообщил защитник артиста Сергей Жорин.

Моргенштерн не ведет политическую деятельность, а занимается культурой и искусством, сказал Жорин «РИА Новости». По его словам, на основании этого рэпера нельзя признать «лицом, выполняющим функции иностранного агента».

«Административный иск к министерству зарегистрирован в суде, дата его рассмотрения пока не назначена», — уточнили в суде.

Рэпера Моргенштерна включили в список физлиц-иноагентов 6 мая.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 37, комментариев: 0

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