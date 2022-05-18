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Летать на юг и в центр России запрещено до 25 мая

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юг и в центр России

Летать на юг и в центр России запрещено до 25 мая
Фото: pixabay.com

Росавиация вновь ограничила перелеты на юг страны. Запрет распространяется на 11 аэропортов до 25 мая.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», – сообщили в Росавиации.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 133, комментариев: 0

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