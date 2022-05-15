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В апреле сильнее всего подорожали крупы, маргарин и зефир

Росстат назвал позиции товаров, которые сильнее всего подорожали за апрель

В апреле сильнее всего подорожали крупы, маргарин и зефир
Фото: pixabay.com

Росстат опубликовал новый отчет об изменении стоимости продовольственных продуктов. Так, за апрель 2022 года повысилась цена на следующие позиции товаров:

На 12,9% – на маргарин;

на 7,1-8,9% — на зефир, какао, пастилу, сгущенное молоко, печенье;

на 8,7% — на рис;

на 5,2% — на гречку;

на 5% — на горох и фасоль.

Также подорожали в среднем на 5-7,4% чай, соль, молоко, минеральная вода и мороженое. Лидерами по росту стоимости среди овощей стали свекла (цена увеличилась на 19,2%), яблоки (10,7%) и картофель (9,9%).

Дешевле стали следующие продукты:

Помидоры – на 14,2%;

бананы — на 10,2%;

огурцы — на 6%.

Отмечается, что апрельский индекс потребительских цен, по сравнению с предыдущим месяцем, составил 101,56%.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 90, комментариев: 0

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