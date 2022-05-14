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В России впервые с начала марта вырос официальный уровень безработицы

Татьяна Голикова сообщила о росте числа безработных россиян с марта

В России впервые с начала марта вырос официальный уровень безработицы
pixabay.com

В России за последние два месяца зафиксирован рост числа безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости. Об этом сообщила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы.

«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года впервые зарегистрирован рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. Рост составляет порядка 4 тыс. человек. До этого такая тенденция не проявлялась», — сказала Голикова

Принимавший участие в заседании министр труда Антон Котяков добавил, что в России на сегодня зарегистрированы безработными 690,5 тыс. человек.

По словам Голиковой, также увеличилось количество организаций, которые заявили об изменении режимов занятости - на 3,6 тыс., до 43,9 тыс.. Число работников в простое выросло до 138 тыс. человек, число работников на неполной занятости — до 131 тыс. человек, уточнил Котяков.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 93, комментариев: 0

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