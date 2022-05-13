16+
Логотип Сиапресс
USD  65,7916   EUR  68,7835  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Туроператоры задолжали россиянам миллиарды за отмененные после 24 февраля туры

40 миллиардов рублей задолжали туроператоры за отмененные после 24 февраля поездки за рубеж

Туроператоры задолжали россиянам миллиарды за отмененные после 24 февраля туры
pixabay.com

Задолженность туроператоров перед туристами за оплаченные и отмененные после 24 февраля туры за рубеж достигает 40 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

«Этот огромный долг, который на зарубежных направлениях образовался, начать его каким-то образом выплачивать туристам можно только при условии, если хотя бы несколько массовых направлениях будут открыты. По-другому никак. Потому что эти деньги уже внесены поставщикам услуг, проплачены в гостиницы, за какие-то экскурсии и так далее. Сумма огромная, 40 млрд фактически у нас сейчас в моменте долг туроператоров перед туристами», — цитирует Догузову «Интерфакс туризм».

Аналогичная задолженность – порядка 44 млрд рублей – образовалась после начала пандемии коронавируса из-за закрытия границ с зарубежными странами. К февралю 2022 года этот долг сократился до 6,5 млрд рублей. Однако из-за остановки авиасообщения с большинством зарубежных стран после 24 февраля образовалась новая задолженность.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:23, просмотров: 58, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Президент сказал много хорошего про нашу экономику под санкциями. А вот что об этом думают бизнесмены 474
  2. Команда «Россети Тюмень» стала чемпионом Сургутской хоккейной лиги 450
  3. Артём Кириленко: «Некоторые производители пищевой отрасли уже подняли цены на 20 процентов» 397
  4. В Сургутском районе ищут двух девочек, которые ушли из школы и не вернулись 349
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 мая? // АФИША 287
  6. ​Самолет авиакомпании Utair отстранили от полетов после посадки в Уфе 240
  7. Югорчанин сходил на рыбалку на язя и попал в суд 240
  8. В Нефтеюганске произошло ДТП с участием 71-летнего мужчины – пострадавших нет 229
  9. Импортное оборудование сургутских производителей составляет от 30 до 100 процентов 221
  10. Югорчанина поймали на убийстве белых лебедей 217
  1. Имя им — легион 7609
  2. Планета клещей 2516
  3. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 2176
  4. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 2011
  5. Бывшего сотрудника нефтедобывающей компании осудят за подкуп в особо крупном размере 1840
  6. ​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска 1735
  7. ​Сбил с мотоцикла и «прокатил» на капоте: в Сургуте произошло ДТП 1705
  8. Наш общий пищеблок 1676
  9. Еще один продуктовый ларек демонтировали в Сургуте 1652
  10. ​Югра развернула большую гуманитарную миссию на Донбассе. Кто и как помогает местным жителям 1638
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7821
  2. Имя им — легион 7609
  3. Дедушка Атанас 7109
  4. ​Вечная пилюля 4750
  5. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4550
  6. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4475
  7. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4407
  8. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4199
  9. ​Ледоход в Сургуте начался 3898
  10. ​Остановить вечный двигатель 3796

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика