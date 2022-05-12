Siemens объявил об уходе с российского рынка

Компания Siemens объявила об уходе с российского рынка. Немецкий концерн уже начал «процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности». Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на сайте 12 мая.

В начале марта Siemens объявил о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Компания также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию.

Ранее в РЖД сообщили, что получили уведомление от немецкого концерна о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что компанию могут заменить другие организации.

Siemens работал в России с 1852 года. Помимо бытовой техники и электроники Siemens совместно с «Уральскими локомотивами» делала электрички «Ласточка» и грузовые электровозы, а также обслуживала «Сапсаны». Кроме того, в России представлена энергетическая компания Siemens Energy, отмечает РБК.