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​Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 19 мая

Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлили в тринадцатый раз

​Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 19 мая
pixabay.com

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городов юга и центра России до 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 мск 19 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Перевозку пассажиров рекомендуется организовывать по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Работа 11 российских аэропортов ограничена с 24 февраля. Ограничения продлевались уже 12 раз.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 123, комментариев: 0

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