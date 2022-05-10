В России для разработчиков открылся магазин приложений NashStore

Магазин мобильных приложений NashStore открылся в России для разработчиков, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу разработчика — АНО «Цифровые платформы». Это аналог магазина Google Play.

«С момента анонса магазина приложений на сайте NashStore предварительно зарегистрировались более 250 тысяч человек, — заявил директор «Цифровых платформ» Владимир Зыков. — В наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России».

Открытие магазина для разработчиков означает старт загрузок в него APK-файлов приложений: сегодня это могут сделать специалисты из России, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Казахстана, Белоруссии.

Необходимость в собственном российском магазине возникла после того, как Googleзапретил разработчикам из РФ загружать и обновлять платные приложения в GooglePlay. Компания порекомендовала сделать некоторые платные приложения бесплатными, если они предоставляют критически необходимые услуги: тогда ограничения их не коснутся. Тем не менее, ряд важных приложений даже при их бесплатности удалены из магазина: это касается в первую очередь программ российских банков, попавших под санкции Запада.

Для пользователей NashStore заработает с 16 мая.