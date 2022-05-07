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​Начался ремонт кровли амбулатории Упоровского района

Крышу Пятковской врачебной амбулатории отремонтируют к августу

​Начался ремонт кровли амбулатории Упоровского района
Фото: Алёна Мальцева

В Упоровском районе начался капитальный ремонт кровли Пятковской врачебной амбулатории. Работа ведется в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена Здравоохранения». Завершить их планируют к августу 2022 года.

«Капитальный ремонт кровли здания Пятковского амбулатории проводится весьма своевременно. Косметический ремонт здания 1988 года постройки уже проводился, однако состояние крыши требовало более серьёзных работ, так как в дальнейшем отсутствие капитального ремонта крыши могло привести здание в непригодное для работы состояние: начиная с разрушения кирпичной кладки стен здания до возникновения протечек крыши в дождливую погоду», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Рабочие демонтируют старое кровельное покрытие, проведут общестроительные работы кровли по замене утеплителя, работы по молниезащите здания, и монтаж новой кровли.

«Капремонт кровли в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поможет сделать пребывание пациентов в лечебном учреждении комфортным, создаст условия качественной и доступной медицинской помощи жителям на селе», – отметила заведующий Упоровской районной больницей Надежда Ершова.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 92, комментариев: 0

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