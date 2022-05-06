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​В Областную больницу №3 поступило современное оборудование по нацпроекту

Хирурги поликлиники Тобольска получили высокочастотный электрохирургический аппарат для эффективной работы

​В Областную больницу №3 поступило современное оборудование по нацпроекту
Фото: Дмитрий Уженцев

В Тюменской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». В поликлинику Областной больницы №3 поступил новый высокочастотный электрохирургический аппарат (ЭХВЧ), предназначенный для рассечения или склеивания мягких тканей контактным и бесконтактным способом током высокой частоты в условиях операционной.

«Оборудование отечественного производства, поступившее в областную больницу Тобольска, предназначено для использования в условиях операционной и имеет микропроцессорное управление, оснащено датчиками контроля работы, функцией самотестирования и контроля аварийных ситуаций. Тобольские хирурги отмечают, что аппарат имеет широкий выбор пользовательских настроек, программ и не уступает зарубежным аналогам», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Сейчас электрохирургический аппарат применяют при амбулаторных операциях по удалению различных доброкачественных образований кожи. «С помощью ЭХВЧ хирурги прижигают место патологии, удаляют подкожную клетчатку, проводят оперативное лечение вросшего ногтя, используют функции резания и электрокоагуляции сосудов под местной инфильтрационной или проводниковой анестезией», - объяснили в депздраве.


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06 мая в 13:46, просмотров: 62, комментариев: 0

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