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Минцифры России запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года

Минцифры России запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: pixabay.com

Минцифры России совместно с властями регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция будет действовать до конца 2022 года.

«Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека», – рассказали в пресс-службе Минцифры.

Обратиться за услугой смогут инвалиды, участники и военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на ПВО в период войны.

«Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним в ближайшее время и помогут с заказом поездок», – добавили в ведомстве.

Однако необходимо, чтобы номер телефона ветерана или его представителя был известен отделению Пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран. Работник соцзащиты в специальном личном кабинете создаст заявку, где укажет маршрут следования такси. После чего на мобильный телефон ветерана должно прийти сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

На сегодняшний день такая услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. К 10 июня ее планируют ввести во всех муниципалитетах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 62, комментариев: 0

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