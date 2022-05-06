Ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года

Минцифры России совместно с властями регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция будет действовать до конца 2022 года.

«Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека», – рассказали в пресс-службе Минцифры.

Обратиться за услугой смогут инвалиды, участники и военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на ПВО в период войны.

«Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним в ближайшее время и помогут с заказом поездок», – добавили в ведомстве.

Однако необходимо, чтобы номер телефона ветерана или его представителя был известен отделению Пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран. Работник соцзащиты в специальном личном кабинете создаст заявку, где укажет маршрут следования такси. После чего на мобильный телефон ветерана должно прийти сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

На сегодняшний день такая услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. К 10 июня ее планируют ввести во всех муниципалитетах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны.