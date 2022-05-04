В Ишиме начал работу казачий молодежный центр

В Ишиме начал работать первый в Тюменской области казачий молодежный центр. Его открыли при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области, Отдельского казачьего общества Тюменской области и администрации города Ишима и депутатского корпуса.

«Центр станет местом притяжения молодых казаков, в его стенах подрастающее поколение получит воспитание в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности служения Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества. Немаловажно, что центр расположен на территории города Ишима, где возрождение казачества является особенно важным, так как именно здесь в 1687 году казаками, пришедшими в Сибирь с атаманом Ермаком основан Коркинский острог. Гарантия надежной защиты со стороны казаков привлекла к острогу крестьян и активно развивающуюся торговлю, что положило начало городу Ишиму», - рассказали в комитете по делам национальностей.

В центре будет организована работа групп допризывной подготовки граждан к военной службе казачьего профиля на базе общеобразовательных организаций, спортивных секций. Здесь же разместится музей «Оружие Победы» и казачий коворкинг — тайм-кафе «Хуторок», в котором жители города смогут собираться для организации досуга и совместных проектов.