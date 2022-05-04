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​Размер субсидии на газификацию в Тюменской области увеличен до 90 тысяч рублей

Как получить субсидию на газификацию в Тюменской области

​Размер субсидии на газификацию в Тюменской области увеличен до 90 тысяч рублей
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об увеличении субсидии на подключение внутридомового газового оборудования для льготных категорий населения с 60 до 90 тысяч рублей. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.

«Сумму повысили с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы. На субсидию имеют право представители более чем 40 льготных категорий населения Тюменской области. В их числе ветераны войны и труда, инвалиды, малоимущие семьи и одиноко проживающие пенсионеры», - объяснил губернатор.

В пресс-службе главы региона добавили, что средства на выплату увеличенных субсидий будут предусмотрены в областном бюджете на 2022 год и далее, до 2024 года.

Как получить субсидию

За получением субсидии следует обращаться в администрацию муниципального района или городского округа, на территории которого расположен газифицируемый жилой дом.

«На сегодня в АО «Газпром газораспределение Север» от населения Тюменской области принято уже более 13 тысяч заявок на догазификацию, по которым заключено около 9 тысяч договоров. Подать заявку на подключение газа и оформить единый комплексный договор можно в офисах АО «Газпром газораспределение Север» и через МФЦ на территории региона, а также через сайт Госуслуг и портал единого оператора газификации», - добавили в пресс-службе.

Ожидается, что за два года в рамках региональной программы газификации межпоселковых и уличных газовых сетей еще в 38 населенных пунктов впервые придет газ, что обеспечит подключение еще свыше трех тысяч домовладений.


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04 мая в 18:27, просмотров: 98, комментариев: 0

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