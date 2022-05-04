В четырех районах Тюменской области начался сев яровой пшеницы

В Тюменской области начали сеять яровую пшеницу. Первыми за дело взялись аграрии Армизонского, Аромашевского, Исетского и Омутинского районов.

«На полях этих территорий аграрии уже посеяли более 660 гектаров. Напомним, пшеница относится к семейству злаковых и прочно занимает первые места среди всех выращиваемых в мире злаковых культур. Используют зерно этого растения в качестве сырья для изготовления муки, круп, макарон. Применяют ее и в качестве кормовой культуры. Кстати, в Тюменской области используется более 30 различных сортов пшеницы. При этом в основном используются злаковые культуры сибирской селекции. А среди самых популярных сортов — Ирень и Икар», - рассказали в пресс-службе областного департамента агропромышленного комплекса.

В регионе также начался посев овса, ячменя и технических культур. В Упоровском районе уже посеяно более 500 гектаров льна, а в Аромашевском районе начался посев рапса, а в Тюменском и Ишимском районах и Заводоуковском городском округе ведутся посадки картофеля и овощей.

«В целом в области продолжаются работы по внесению минеральных удобрений (на 4 мая 45 тысяч гектаров пройдено), боронованию многолетних трав (на 4 мая — свыше 42 тысяч гектаров), обеззараживание семян (на 4 мая — более 50 процентов от плана). Кроме того, тюменские сельхозтоваропроизводители ответственно относятся к профилактике пожаров и уже создали почти 440 километров минерализованных полос, что составляет 94 процента от плана», - добавили в департаменте.