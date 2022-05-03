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На треть вырос средний размер автокредита в России

8–11-летние автомобили стали самыми популярными среди россиян при покупке в кредит

На треть вырос средний размер автокредита в России
pixabay.com

Средний размер автокредита в России за первый квартал 2022 года вырос на 31% по новым автомобилям и на 29% по подержанным. В первом случае он составил 1,7 млн рублей, во второй – 917 тыс. рублей. Об этом следует из данных исследования «Открытие Авто», которые приводят «РИА Новости».

При покупке новых машин россияне чаще всего оформляли кредиты на 1,5–3 млн руб. сроком от 4 до 5 лет и с первоначальным взносом 20–30%. При покупке автомобилей с пробегом чаще всего оформлялись кредиты в размере 500 тыс. – 1 млн рублей. При этом самыми популярными среди покупателей подержанных авто стали 8–11-летние машины, они составили треть продаж. На втором месте — 4–5-летние авто.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных в России кредитов на автомобили по итогам марта сократилось на 82,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,2 тыс. Определяющим фактором для падения выдачи автокредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 119, комментариев: 0

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