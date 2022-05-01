Четверть россиян проведут майские праздники на даче, показал опрос

Каждый второй россиянин планирует уехать на отдых на майские праздники, а четверть проведут выходные на даче. Об этом следует из результатов опроса Ozon Travel, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек. 45% участников исследования заявили, что на майских праздниках предпочитают отдых с выездом на природу, 15% хотят посетить городские экскурсии, а 9% выбрали отдых на море.

По оценке авторов исследования, год назад путешественников было меньше - тогда 54% опрошенных сказали, что никуда не ездили на праздники, еще 28% навещали родственников и только 18% отправились в «полноценное путешествие», пишет РБК.

Большинство опрошенных (67%) готовы потратить на майские поездки не более 20 тыс. рублей. Заплатить за путешествие свыше 100 тыс. рублей могут только 1,5% респондентов.