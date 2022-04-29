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В марте югорчанам выдали 12 900 новых кредитных карт

На 22% сократилось число выданных кредитных карт в ХМАО в марте по сравнению с февралем

В марте югорчанам выдали 12 900 новых кредитных карт
pixabay.com

В марте 2022 года в ХМАО было выдано 12 900 новых кредитных карт. По сравнению с февралем этот показатель снизился на 22,1% (тогда 16 559 ед.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

В России в целом количество новых выданных кредитных карт в марте составило 0,80 млн единиц, в феврале было 1,12 млн. За месяц сокращение составило 28,5%.

«Определяющим фактором сокращения выдачи новых кредитных карт в марте стал рост ставок в результате санкционного давления. Вместе с тем сокращение выдачи в сегменте кредитных карт оказалось существенно более низким, чем в другом виде необеспеченного кредитования – потребительских кредитах. Относительно не высокая динамика сокращения, во многом, связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 116, комментариев: 0

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