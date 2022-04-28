Экопарк «Затюменский» соберет тюменцев на зарядку

На территории экопарка «Затюменский» в субботу, 30 апреля, в 12.00 состоится «Богатырская зарядка», присоединиться любой желающий. Мероприятие организаторов акции «Областная зарядка» приурочено ко Всемирному дню здоровья. Все желающие смогут выполнить разминку на свежем воздухе, покружиться в хороводе и поучаствовать в танцевальном батле.

«В Тюмени в рамках акции областным центром профилактики и реабилитации с участием спортивного центра «Олимпия» и фитнес-клуба Shake для представителей трудовых коллективов проведены спортивные мероприятия. Трудовые коллективы получили предложение ознакомиться с интересными фитнес-направлениями, такими как bootcamp, bodypump, total body workout, пилатес, аквааэробика, комплекс «Здоровая спина» и другими. Профессиональные инструкторы по выходным дням в течение апреля помогали участникам подобрать необходимую физическую нагрузку, чтобы быть в хорошей спортивной форме, чувствовать себя энергичным и жизнерадостным», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Акция «Областная зарядка» проводится в рамках реализации проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни!».