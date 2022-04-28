16+
Логотип Сиапресс
USD  72,2953   EUR  75,3117  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюмени пройдет «Богатырская зарядка»

Экопарк «Затюменский» соберет тюменцев на зарядку

​В Тюмени пройдет «Богатырская зарядка»
Фото: admtyumen.ru

На территории экопарка «Затюменский» в субботу, 30 апреля, в 12.00 состоится «Богатырская зарядка», присоединиться любой желающий. Мероприятие организаторов акции «Областная зарядка» приурочено ко Всемирному дню здоровья. Все желающие смогут выполнить разминку на свежем воздухе, покружиться в хороводе и поучаствовать в танцевальном батле.

«В Тюмени в рамках акции областным центром профилактики и реабилитации с участием спортивного центра «Олимпия» и фитнес-клуба Shake для представителей трудовых коллективов проведены спортивные мероприятия. Трудовые коллективы получили предложение ознакомиться с интересными фитнес-направлениями, такими как bootcamp, bodypump, total body workout, пилатес, аквааэробика, комплекс «Здоровая спина» и другими. Профессиональные инструкторы по выходным дням в течение апреля помогали участникам подобрать необходимую физическую нагрузку, чтобы быть в хорошей спортивной форме, чувствовать себя энергичным и жизнерадостным», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Акция «Областная зарядка» проводится в рамках реализации проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни!».


нравится (0) не нравится (0)
28 апреля в 16:20, просмотров: 91, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма 1341
  2. ​У департамента по управлению госимуществом Югры сменился руководитель 933
  3. Бессмертный полк в Сургуте пройдет оффлайн 579
  4. Сургутян просят поддержать Софию Олареско в финале шоу «Голос.Дети» 530
  5. ​Алексей Браташов: «Инфляция съедает всю прибыль у ресторанного бизнеса, но мы справимся» 467
  6. В сургутском аэропорту задержали рейсы из-за сильного тумана 457
  7. Строительство школы в 5А микрорайоне Сургута под угрозой из-за повышения цен 450
  8. ​В ХМАО преступная группировка выкачала нефть на 3 млн рублей 443
  9. Ключевые улицы Сургута украсят к майским праздникам 436
  10. В ХМАО вновь подскочила суточная заболеваемость коронавирусом 427
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5995
  2. Дедушка Атанас 5927
  3. ​В бюджете Югры появились «лишние» 16,5 млрд рублей. На что потратят 2579
  4. В Сургуте завод обрабатывает уникальным составом нефтегазовые трубы, чем повышает их срок жизни в 10 раз 2353
  5. ​Сургут наконец получил плюс 2205
  6. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 2188
  7. Сургутский ЦКИД «Камертон» получил нового начальника 2097
  8. Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель 1989
  9. ​Полтора года вакцинации 1936
  10. ​Умер Атанас Атанасов 1925
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6718
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5995
  3. Дедушка Атанас 5927
  4. ​Контакт с реальностью 5594
  5. Затяните свои пояса 5007
  6. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4829
  7. На ошибках не учимся 4337
  8. ​Отвалятся 4147
  9. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 3977
  10. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 3905

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика