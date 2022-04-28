Открыта регистрация на форум «День предпринимателя» в Тюмени

В Тюменской области открыта регистрация на форум «День предпринимателя. Большая бизнес-планерка». Знаковое деловое событие состоится 27 мая и приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства. Планируется, что участие в нём примет более 1000 бизнесменов со всей Тюменской области.

«В этом году выбран новый формат — бизнес-планерка, в ходе которой будут рассмотрены вопросы развития бизнеса, новые ниши, глобальные экономические тренды и их влияние на Тюменскую область. К участию в бизнес-планерке приглашены экономические аналитики, предприниматели и представители власти. Особый акцент будет сделан на рассмотрении региональных кейсов развития бизнеса», - рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов отметил, что формат бизнес-планёрки позволит оперативно сверить часы предпринимателям, представителям власти и аналитикам.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами мероприятия выступают правительство Тюменской области, центр «Мой бизнес» фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», ТАСС, тюменские региональные отделения «Опора России» и «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата Тюменской области.