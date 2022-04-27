В Плеханово забили сваи здания школы

В тюменском микрорайоне Плеханово началось строительство школы – свайное поле уже забито. Об этом на личной странице в социальной сети рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«На прямой линии в прошлом году обещал тюменцам, что в активно строящемся микрорайоне Плеханово будет новая школа. Её там очень ждут. Держу этот вопрос на контроле: строительство школы на 1500 мест идет по плану. Свайное поле уже готово. Общая площадь нового школьного здания - почти 20 тысяч кв. метров. На прилегающей территории ученики смогут поиграть в хоккей и мини-футбол, сдать нормы ГТО. Планируем ввести школу в строй в июле 2023 года», - написал глава региона.

В следующем году в Тюмени планируется построить три школы: в ЖК «Ново-Патрушево», микрорайоне «Ямальский-2» и жилом районе «Тура». Кроме того, в регионе начнется строительство 11 сельских школ.

В начале апреля в Тюмени открылась новая школа на Московском тракте. Здание на 1101 учебное место построили взамен старой, которая была введена в эксплуатацию более 60 лет назад - в 1959 году.

«Перед проектировщиками стояла сложная задача: разместить новое здание школы большой вместимости на ограниченном участке. И они с ней справились! На территории есть всё необходимое: в том числе, места для отдыха, спортивная площадка. В «тридцатой» есть даже свой скалодром и кинотеатр! Для безопасности учащихся сквозной проезд вдоль школы теперь ограничен», - отмечал тогда Александр Моор.