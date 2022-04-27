В Тюмени обсудили меры противодействия терроризму

В региональном управлении ФСБ России в Тюмени состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования населения о мерах по противодействию терроризму. Итоги мероприятия подвел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона обратил внимание на профилактику распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи.

«Нужно понимать специфичность способов получения информации и общения, которыми пользуются молодые люди. Это прежде всего соцсети, мессенджеры. Классическую информацию, поступающую из средств массовой информации, молодежь воспринимает в меньшей степени. Поэтому в работе по профилактике распространения идеологии терроризма мы используем современные способы коммуникации», – отметил Александр Моор.

Также губернатор подчеркнул, что большое значение имеет и индивидуальная работа с молодыми людьми, привлечение к профилактической деятельности представителей национально-культурных сообществ, ученых, специалистов-психологов.

«По результатам совещания выработаны дополнительные меры по совершенствованию организации информирования жителей Тюменской области о работе органов власти и силовых структур в сфере профилактики терроризма и пресечения преступлений террористической направленности, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области», - добавили в пресс-службе главы региона.