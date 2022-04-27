В два раза вырос спрос на палатки и спальники перед майскими праздниками в России

Российские туристы готовятся к майским праздникам. Продажи палаток и спальников перед длительными выходными выросли на 127% и 98% соответственно, сообщили в пресс-службе маркетплейса Wildberries.

«Спрос на снаряжение и инвентарь для туристических походов с 1 по 25 апреля вырос на 129% год к году. Число заказов палаток увеличилось на 127%, спальных мешков – на 98%, треккинговых ботинок – на 148%, а специальных гермомешков — на 104%», — цитирует сообщение «Интерфакс Туризм».

Также россияне покупают снаряжение для сплавов по рекам: спрос на надувные лодки вырос на 112%, на весла – на 621%. Спрос на инвентарь для охоты и рыбалки увеличился с начала апреля на 145%. «Больше всего – на удочки (плюс 220%), рыболовные кормушки (плюс 300%), грузила (плюс 237%) и рыболовные костюмы (плюс 237%)», - уточнили в компании.

Выросли в апреле и продажи аксессуаров для автомобилей, необходимых для длительных путешествий: багажники для крыши и органайзеры для них, видеорегистраторы, автохолодильники, ремонтные комплекты, инструменты, домкраты.