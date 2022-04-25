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​8,7 тысячи человек в России осудили за дачу и получение взятки в 2021 году

От 10 тысяч до 50 тысяч рублей колеблется самый распространенный размер взятки в России

​8,7 тысячи человек в России осудили за дачу и получение взятки в 2021 году
pixabay.com

Самый распространенный в России размер взятки и коммерческого подкупа колеблется в пределах от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Такую статистику привели в судебном департаменте при Верховном суде, пишет «Коммерсантъ». За мелкое взяточничество (до 10 тыс. рублей) в 2021 году осудили 1 816 человек — на 40% больше, чем в 2020-м.

Всего за дачу и получение взятки в 2021 году в России осудили 8 721 человека — на 25% больше, чем в 2020-м. Из них 2 479 человек осудили за взятки в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Приговоры за взятки в несколько миллионов рублей вынесли 263 коррупционерам - на 10% больше, чем год назад.

794 человека получили реальное лишение свободы, 1 397 – условные сроки. Еще 3 240 подсудимым назначили штрафы. Оправдали 45 человек — вдвое меньше, чем годом ранее.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 108, комментариев: 0

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