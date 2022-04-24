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«Тинькофф» останется без Тинькова

Банк «Тинькофф» переименуется — бизнесмен Олег Тиньков продает свою долю

«Тинькофф» останется без Тинькова
Фото: siapress.ru

В банке «Тинькофф» назревают перемены: он останется без фамилии основателя. Олег Тиньков планирует продать свою 35-процентную долю в проекте TSG Group, которая владеет не только банком, но и сервисом «Тинькофф Страхование» и другими активами.

О грядущем ребрендинге официально сообщил сам банк, заявив, что перерос именной бренд. О продаже доли Тинькова пишет РБК со ссылкой на собственные источники, которые рассказали, что бизнесмен планирует «полностью выйти из российских активов».

Напомним, что, по сути, от управления банком Тиньков отошел несколько лет назад — сначала он перестал быть ключевым акционером, потом покинул совет директоров. Название кредитной организации тогда, впрочем, решили не менять.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 76, комментариев: 0

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